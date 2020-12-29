ЕС согласовал принципы для сертификатов о вакцинации от COVID-19

Уточнены условия для использования сертификатов в медицинских целях.

Евросоюз согласовал необязательные для исполнения принципы для сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом говорится в заявлении, распространенном Еврокомиссией 28 января. Пока что депутаты уточнили условия, необходимые в медицинских целях.

Государства-члены ЕС при поддержке Еврокомиссии приняли принципы по подтверждению факта вакцинации в медицинских целях. Эти принципы призваны поддержать совместимость сертификатов о вакцинации внутри ЕС сообщение Еврокомиссии

Известно, что сертификаты необходимы в таких случаях, когда человеку придется ставить второй компонент вакцины не в той стране ЕС, где он получил первый компонент. Также речь идет о случаях, когда требуется идентифицировать препарат, которым была произведена вакцинация из-за возникновения побочных эффектов. В ближайшее время европейские специалисты продолжат работу по вопросам, касающихся защиты личных данных, которые будут указываться в сертификатах.

Евросоюз согласует паспорта вакцинации по медицинским причинам.

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