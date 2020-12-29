Евросоюз согласует паспорта вакцинации по медицинским причинам

Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен объяснили нюансы в вопросе признания единого сертификата о вакцинации.

Евросоюз должен согласовать паспорта вакцинации по медицинским причинам. Об этом по итогам онлайн-встречи глав стран ЕС сообщил руководитель Евросовета Шарль Мишель. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что к вопросу использования сертификатов следует подходить с осторожностью. По мнению чиновницы, сейчас эксперты не могут ответить на вопрос о том, есть ли гарантия в том, что вакцинировавшийся от коронавируса человек не может быть носителем инфекции.

Что касается сертификатов о вакцинации, то мы считаем, что нам нужно согласовать их по медицинским причинам, и позже посмотреть, как они могут использоваться Шарль Мишель, глава Евросовета

В ЕС объяснили, что существует также политический вопрос, касающийся вопроса соблюдения прав тех, кто не имел доступа к вакцине от инфекции, а также тех, кто имеет причины отказаться от прививки. Конкретные сроки принятия ковид-паспортов в ЕС не назвали.

Напомним, что предложение о создании единого сертификата вакцинации поступило от Греции.

Глава Евросовета призвал освободить Навального.

Видео: European Comission