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Евросоюз согласует паспорта вакцинации по медицинским причинам

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Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен объяснили нюансы в вопросе признания единого сертификата о вакцинации.

Евросоюз должен согласовать паспорта вакцинации по медицинским причинам. Об этом по итогам онлайн-встречи глав стран ЕС сообщил руководитель Евросовета Шарль Мишель. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что к вопросу использования сертификатов следует подходить с осторожностью. По мнению чиновницы, сейчас эксперты не могут ответить на вопрос о том, есть ли гарантия в том, что вакцинировавшийся от коронавируса человек не может быть носителем инфекции.

Что касается сертификатов о вакцинации, то мы считаем, что нам нужно согласовать их по медицинским причинам, и позже посмотреть, как они могут использоваться

Шарль Мишель, глава Евросовета

В ЕС объяснили, что существует также политический вопрос, касающийся вопроса соблюдения прав тех, кто не имел доступа к вакцине от инфекции, а также тех, кто имеет причины отказаться от прививки. Конкретные сроки принятия ковид-паспортов в ЕС не назвали.

Напомним, что предложение о создании единого сертификата вакцинации поступило от Греции.

Глава Евросовета призвал освободить Навального.

Видео: European Comission

Теги: евросоюз, ковид-паспорт, паспорт вакцинации, урсула фон дер ляйен, шарль мишель
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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