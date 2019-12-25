В ЕС не комментирует идею исключить Венгрию и Польшу из Фонда восстановления экономики

В Евросоюзе не комментируют идею исключить Венгрию и Польшу из Фонда восстановления экономики после пандемии COVID-19 из-за того, что они воспользовались правом вето на семилетнем бюджетном плане. Об этом рассказал глава ЕС Шарль Мишель.
Я не могу комментировать идею создать фонд из 25 государств вместо 27.
Шарль Мишель, глава ЕС
Он отметил, что его цель — добиться на ближайшем саммите одобрения бюджетного плана и фонда всеми странами союза.
Венгрия и Польша выступаю против распределения финансов из бюджета Евросоюза на основе того, как Брюссель оценивает соблюдение принципа верховенства права в странах союза.
Ранее мы писали, что Евросоюз хочет работать с США по реформе ВОЗ.
Фото: pixabay.com
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