В ЕС не комментирует идею исключить Венгрию и Польшу из Фонда восстановления экономики

Венгрия и Польша выступаю против распределения финансов из бюджета Евросоюза.

В Евросоюзе не комментируют идею исключить Венгрию и Польшу из Фонда восстановления экономики после пандемии COVID-19 из-за того, что они воспользовались правом вето на семилетнем бюджетном плане. Об этом рассказал глава ЕС Шарль Мишель.

Я не могу комментировать идею создать фонд из 25 государств вместо 27. Шарль Мишель, глава ЕС

Он отметил, что его цель — добиться на ближайшем саммите одобрения бюджетного плана и фонда всеми странами союза.

Венгрия и Польша выступаю против распределения финансов из бюджета Евросоюза на основе того, как Брюссель оценивает соблюдение принципа верховенства права в странах союза.

Ранее мы писали, что Евросоюз хочет работать с США по реформе ВОЗ.

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