Появилась возможность разработать новую трансатлантическую стратегию отношений.

Евросоюз хочет работать с США по реформе ВОЗ, решение о выходе из которой принял действующий президент Дональд Трамп. Об этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии.

ЕС выдвигает новую повестку дня отношений Евросоюза и США для глобальных изменений. В пресс-релизе сказано о том, что победа демократического кандидата на выборах президента Штатов Джо Байдена в сочетании с новой политической и экономической ситуацией дают возможность разработать новую трансатлантическую стратегию отношений.

ЕС хочет работать с США, чтобы укрепить и реформировать Всемирную организацию здравоохранения. цитата из сообщения Еврокомиссии

Ранее ВОЗ рекомендовала носить маску внутри и вне помещений при невозможности дистанцирования.

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