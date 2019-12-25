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Евросоюз хочет работать с США по реформе ВОЗ
Сегодня, 16:06
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matveyvn

Евросоюз хочет работать с США по реформе ВОЗ

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Появилась возможность разработать новую трансатлантическую стратегию отношений.

Евросоюз хочет работать с США по реформе ВОЗ, решение о выходе из которой принял действующий президент Дональд Трамп. Об этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии.

ЕС выдвигает новую повестку дня отношений Евросоюза и США для глобальных изменений. В пресс-релизе сказано о том, что победа демократического кандидата на выборах президента Штатов Джо Байдена в сочетании с новой политической и экономической ситуацией дают возможность разработать новую трансатлантическую стратегию отношений.

ЕС хочет работать с США, чтобы укрепить и реформировать Всемирную организацию здравоохранения.

цитата из сообщения Еврокомиссии

Ранее ВОЗ рекомендовала носить маску внутри и вне помещений при невозможности дистанцирования.

Фото: pixabay.com

Теги: воз, евросоюз, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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