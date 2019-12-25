Рекомендация распространяется как на взрослых, так и на детей в возрасте от 12 лет.

ВОЗ рекомендовала носить маску внутри и вне помещений при невозможности дистанцирования. Об этом говорится в опубликованных организацией методических рекомендациях.

Речь идёт о магазинах, школах и коллективных рабочих местах — в помещениях, где нет возможности держать дистанцию в один метр. Причина в том, что в общественных местах увеличивается риск заражения коронавирусом, поэтому ВОЗ рекомендует использовать в них медицинские маски.

Рекомендация распространяется как на взрослых, так и на детей в возрасте от 12 лет.

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