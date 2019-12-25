Можно ли заразиться коронавирусом в бассейне: мнение инфекциониста

Piter.TV выяснил, как работают городские бассейны в период пандемии коронавируса, соблюдают ли они требования безопасности, предписанные Роспотребнадзором, и нужны ли какие-то справки, чтобы купить абонемент.

Правила посещения бассейна

Работа петербургских бассейнов после нескольких месяцев самоизоляции возобновилась 27 июля. В условиях пандемии ко всем спортивным сооружениям города, в том числе и бассейнам, был предъявлен ряд требований:

- посетителям необходимо соблюдать дистанцию и носить средства индивидуальной защиты – маски и перчатки;

- в бассейне одновременно могут находиться не более пяти человек, на каждого пловца должно приходиться десять квадратных метров водной дорожки;

- если речь идет о групповых занятиях, то расстояние между людьми должно быть не менее пяти квадратных метров;

- необходимо усилить контроль за качеством воды в бассейне;

- сотрудники спортивных клубов и бассейнов должны носить маски, пользоваться антисептиками, проходить "входной фильтр" перед сменой и измерять температуру;

- нужно регулярно убирать помещения спортивных сооружений с использованием дезинфицирующих средств, проветривать помещения каждые два часа;

- запрещено давать чай и кофе клиентам, разрешена только бутилированная вода;

- необходимо получить QR-код, подтверждающий выполнение стандартов безопасности.

Как работают бассейны СПб во время коронавируса

Piter.TV позвонил в несколько крупных спортивных клубов города, чтобы выяснить, какие требования предъявляются к посетителям бассейнов, и соблюдают ли меры предосторожности сами клубы. Стоит отметить, что справку с отрицательным тестом на коронавирус не требуют ни в одном из них.

"Справка с отрицательным тестом на коронавирус у нас не требуется. У нас есть заморозка абонемента, если вдруг у вас подтвердился КОВИД. Единственное по правилам клуба мы рекомендуем предоставить меддопуск, что у вас нет противопоказаний на нагрузки и занятия спортом. Вы можете получить эту справку либо у терапевта в поликлинике, либо у фитнес-консультанта в нашем клубе. Но эта справка не обязательна, как вам удобно. Для бассейна по кожным покровам и на энтеробиоз справка строго требуется для детей до 9 лет. Взрослым не надо", - рассказала представительница сети спортивных клубов Fitness House в беседе с Piter.TV.

На вопрос о максимальном количестве людей, которые могут одновременно находиться в бассейне, точного ответа мы не получили.

"Ограничения по количеству человек в каждом клубе разные. Может быть 300 человек, может быть меньше или больше в зависимости от площади клуба. Если максимально разрешенное количество человек уже в клубе находится, то больше уже не пускают", - рассказали нам.

При посещении бассейнов в Fitness House клиентам нужно быть готовыми к тому, что утром и вечером много людей. Днем также есть групповые занятия, на которых занимают одну-две дорожки. Поплавать на свободных дорожках можно в порядке живой очереди.

"Перед посещением клуба можно позвонить на ресепшн, узнать, сколько человек находится в зале, в бассейне, какая температура воды и т.п. Бывает такое, что много народа приходит в одно время", - заявила представительница Fitness House.

Также Piter.TV удалось выяснить, какие меры предосторожности соблюдаются в бассейнах крупной городской сети.

"В бассейне у нас на каждой площадке берутся пробы воды обязательно. Обработка бассейна происходит после того, как все посетители уходят. Закрывается клуб, работает по всему клубу клининговая компания. Плюс всю ночь работает робот-пылесос. Все по стандартам. У нас три ступени очистки воды – это кварцево-песчаный фильтр, ультрафиолетовое излучение и гипохлорит натрия. В течение дня в клубе все обрабатывается, как в раздевалках, душевых, так и в самих залах. Вход посетителей строго в маске", - заключила собеседница нашего издания.

Сеть спортивно-оздоровительных фитнес-комплексов с бассейнами СПб ГАУ "Дирекция по управлению спортивными сооружениями" от компании "Газпром" насчитывает 15 объектов по всему городу. В беседе с Piter.TV представитель организации заверил, что на всех объектах строго соблюдаются все принятые меры предосторожности противодействия распространению в Петербурге новой коронавирусной инфекции.

- дважды в день сотрудники объектов проходят контроль температуры;

- сотрудники работают в защитных масках и перчатках;

- регулярно проводится дезинфекция и проветривание помещений;

- посетителям необходимо иметь маску, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Чтобы купить абонемент в бассейн, справка на коронавирус и какая-либо другая справка для взрослых не нужна.

"В постпандемийный период запускают в здание по одному, женщина-охранник очень суровая, только в маске и не важно, что вы муж и жена, строго по одному – другой стоит и ждет на улице", - отметил один из посетителей бассейна Евгений.

"В бассейн пускают по пять человек, надо записываться заранее. Если уже записались и занято, не попадете. Возвраты приостановлены", - рассказал еще один посетитель Алексей.

При введении очередных ограничений организация предлагает своим клиентам заморозку абонементов.

Работа аквапарков в коронавирус

Еще одним местом повышенного внимания среди жителей Петербурга оказался аквапарк, расположенный в торговом центре "Родео Драйв". Развлекательный комплекс с бассейнами, горками и саунами ежедневно посещают десятки людей. Представители организации заявили, что сейчас аквапарк работает в полном объеме с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

"Ежедневно в течение рабочего дня и в ночное время в аквапарке и банном комплексе в усиленном режиме проводятся все необходимые меры очистки, дезинфекции и обеззараживания. Вода, хлор в бассейнах и высокая температура в банях помогают убить вирус", - отметили в аквапарке.

Для очистки воды в бассейнах используется средство гипохлорит натрия. Температура в банях достигает 80-100 градусов. Посетителей просят носить маски и не приходить в аквапарк с признаками ОРВИ.

К привычному режиму работы вернулся еще один аквапарк "Питерлэнд". Для посетителей доступны все аттракционы, бассейны и банный комплекс.

"Для того чтобы пребывание у нас было безопасным, а также в соответствии с требованиями правительства Петербурга и Роспотребнадзора мы приняли все рекомендованные меры для предотвращения распространения коронавируса", - заявил представитель аквапарка.

В настоящий момент в "Питерлэнде":

- организована запись посетителей: на главной странице сайта, по телефону и у администраторов;

- проводится термометрический контроль на входе в аквапарк;

- на всей территории аквапарка размещены дозаторы для обработки рук;

- нанесена разметка для соблюдения дистанции;

- все сотрудники аквапарка носят средства индивидуальной защиты;

- на кассах установлены защитные экраны;

- проводится регулярная уборка и дезинфекция помещений, оборудования и контактных поверхностей.

Одновременно в аквапарке могут находиться не более 50% посетителей от предельной заполняемости. Организация получила QR-код, подтверждающий выполнение стандартов безопасности.

Мнение врача-инфекциониста

И все-таки, можно ли заразиться коронавирусом в бассейне? Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Кирилл Фадеев считает, что если будут предприняты меры, которые необходимо сейчас соблюдать при посещении всех общественных мест, никаких проблем не будет.

"Это измерение температуры, осмотр человека перед тем, как запускать его в бассейн. Также посетителям бассейнов нужно обратить внимание на то, обрабатываются ли душевые и раздевалки, и как часто это происходит. Вода должна хлорироваться. После этого вирус должен погибнуть. Но я думаю, что больной коронавирусом человек не пойдет в бассейн. Если вы себя плохо чувствуете, у вас температура, то, мне кажется, вряд ли в бассейн захочется идти", - заявил врач.

По словам Кирилла Фадеева, плавание считается хорошей профилактикой после перенесенного КОВИДА благодаря дыхательной гимнастике.

"Но после коронавируса, даже если он у вас был средней тяжести, в бассейн вряд ли захочется идти в течение первого месяца. Тем более, если присутствовала дыхательная недостаточность",- отметил он.

Также врач добавил, что в условиях пандемии каждый сам должен для себя решить, как ему себя вести. При этом он напомнил, что риск заражения коронавирусом в Петербурге сейчас очень высок.

"Более 3,5 тысяч заразившихся человек в сутки. Это больше, чем в мае. Я бы рекомендовал поберечь себя, воздержаться от посещения общественных мест и пока посидеть дома", - призвал горожан медик.

Также он ответил на вопрос об эффективности ношения масок в общественных местах. Специалист уверенно заявил, что от коронавируса они не спасут.

"По поводу масок, они помогают нам не трогать свое лицо руками. Когда на лице что-то есть, мы не трогаем его. И, соответственно, чтобы больной человек не разбрызгивал свои микрочастицы слюны на поверхности. От самого коронавируса маска не защитит. Вирус меньше по размерам, чем поры маски, это давно уже всем известно", - заключил инфекционист.

Фото: pixabay.com, aqua-rodeo.ru, aqua.piterland.ru