Глава Евросовета призвал освободить Навального

Шарль Мишель рассказал о позиции ЕС по итогам саммита лидеров стран.

Глава Евросовета по итогам саммита ЕС призвал освободить Алексея Навального. Встреча лидеров европейских государств проводилась в онлайн-формате. Шарль Мишель напомнил, что российского оппозиционера задержали по прилете в РФ 17 января по прилете в аэропорту "Шереметьево". Мужчина прибыл из Германии, в которой проходил лечение после предполагаемого отравления. Пассажира самолета направили в отделение полиции. На следующий день Химкинский городской суд отправил его на 30 суток под стражу.

Мы осуждаем его задержание российскими властями. Его права должны соблюдаться в полной мере. Призываем Россию к его немедленному освобождению, а также к обеспечению его безопасности Шарль Мишель, глава Евросовета

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