Глава Евросовета призвал власти РФ освободить Навального

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал власти России освободить оппозиционного политика Алексея Навального, которого накануне задержали в аэропорту "Шереметьево". Заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.
Задержание Алексея Навального по прибытии в Москву недопустимо.
Шарль Мишель, председатель Европейского совета
Он призвал власти РФ освободить политика. С аналогичным заявлением выступил и представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
Ранее мы писали, что Навального задержали на паспортном контроле в Шереметьево.
Фото: pixabay.com
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