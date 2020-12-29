Глава Евросовета призвал власти РФ освободить Навального

С аналогичным заявлением выступил и представитель ЕС по иностранным делам.

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал власти России освободить оппозиционного политика Алексея Навального, которого накануне задержали в аэропорту "Шереметьево". Заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.

Задержание Алексея Навального по прибытии в Москву недопустимо. Шарль Мишель, председатель Европейского совета

Он призвал власти РФ освободить политика. С аналогичным заявлением выступил и представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Ранее мы писали, что Навального задержали на паспортном контроле в Шереметьево.

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