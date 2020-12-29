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Глава Евросовета призвал власти РФ освободить Навального
Сегодня, 8:13
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matveyvn

Глава Евросовета призвал власти РФ освободить Навального

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С аналогичным заявлением выступил и представитель ЕС по иностранным делам.

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал власти России освободить оппозиционного политика Алексея Навального, которого накануне задержали в аэропорту "Шереметьево". Заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.

Задержание Алексея Навального по прибытии в Москву недопустимо.

Шарль Мишель, председатель Европейского совета

Он призвал власти РФ освободить политика. С аналогичным заявлением выступил и представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Ранее мы писали, что Навального задержали на паспортном контроле в Шереметьево.

Фото: pixabay.com

Теги: евросовет, задержание навального, навальный
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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