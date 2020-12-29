Навального задержали на паспортном контроле в Шереметьево

Жена главы ФБК покинула аэропорт вместе с пресс-секретарем.

Главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального задержали в московском аэропорту "Шереметьево", куда он прилетел из Берлина. В столичном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

До решения суда он будет находиться под стражей, заявили в ФСИН.

Самолет с главой Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным, вылетевший из берлинского аэропорта, приземлился в Шереметьево вместо аэропорта Внуково, где его ждали сторонники. Жена главы ФБК Юлия Навальная покинула аэропорт вместе с пресс-секретарем Кирой Ярмыш.

Алексей Навальный заявил о намерении вернуться в Россию 17 января. У аэропорта "Внуково" уже начались первые задержания сторонников главы ФБК.

Фото: twitter.com/Kira_Yarmysh