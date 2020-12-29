Политик уже купил билеты в Москву.

Алексей Навальный заявил о намерении вернуться в Россию 17 января. Об этом российский оппозиционный политик сообщил в видеообращении в собственном аккаунте в Instagram.

Я купил билеты домой. Так что в воскресенье, 17 января, я вернусь в Москву рейсом "Победы" Алексей Навальный, оппозиционер

Напомним, что 20 августа Алексей навальный был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета. Местные врачи заявили, что у пациента нарушен обмен веществ, из-за чего резко поднялся уровень сахара в крови. Этот диагноз они назвали основным. Специалисты добавили, что ядов в крови и моче пострадавшего не обнаружено. Позже оппозиционера доставили на самолете в Германию. Там он прошел курс реабилитации. Правительство ФРГ со ссылкой на медиков заявило, что Навального отравили веществом группы "Новичок".

Напомним, что ФСИН подало иск в суд с просьбой заменить Навальному условный срок на реальный.

Видео: Insta / navalny