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ФСИН подало иск в суд с просьбой заменить Навальному условный срок на реальный
Сегодня, 15:34
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matveyvn

ФСИН подало иск в суд с просьбой заменить Навальному условный срок на реальный

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Однако, по словам Навального, его испытательный срок по данному уголовному дело истёк 30 декабря.

ФСИН подало иск в суд с просьбой заменить оппозиционному политику Алексею Навальному условный срок на реальный. Речь идёт о деле "Ив Роше". Об этом сообщил сам Навальный.

Ходатайство подано в Симоновский районный суд Москвы. Его зарегистрировали 11 января. Однако, по словам Навального, его испытательный срок по данному уголовному дело истёк 30 декабря.

Отмечается, что предлагается заменить условный срок Навальному в связи "с с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления".

Ранее мы писали, что СК возбудил против Навального новое уголовное дело о мошенничестве.

Фото: pixabay.com

Теги: навальный, симоновский суд москвы, фсин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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