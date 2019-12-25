СК возбудил против Навального новое уголовное дело о мошенничестве

С физических лиц собрали 588 миллионов рублей.

Следственный комитет РФ возбудил против оппозиционного политика Алексея Навального новое уголовное дело о мошенничестве. Его обвиняют в хищениях пожертвований в "Фонд борьбы с коррупцией" на сумму 356 миллионов рублей. Сообщение об этом появилось на сайте СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. цитата из сообщения СК РФ

По версии следователей, с физических лиц собрали 588 миллионов рублей в качестве пожертвований в некоммерческие организации. При этом Навальный потратил на личные цели 356 миллионов. Правоохранители считают, что он тратил их на отдых.

Ранее Кремль прокомментировал вопросы ФСИН к Навальному по испытательному сроку.

Фото: СК РФ