Кремль прокомментировал вопросы ФСИН к Навальному по испытательному сроку

Согласно законодательству, каждый гражданин России имеет право вернуться на родину без ограничений.

Кремль прокомментировал вопросы ФСИН к политику Алексею Навальному по испытательному сроку. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что согласно законодательству, каждый гражданин России имеет право вернуться на родину без ограничений.

Что касается конкретно этой ситуации, то, наверное, было бы корректнее вам обращаться непосредственно во ФСИН. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Ранее мы писали, что ФСИН пригрозила оппозиционному политику Алексею Навальному заменой условного срока на реальный. Ведомство считает, что Навальный не исполняет своих обязанностей — а именно уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции во время испытательного срока. Данная мера прописана в части 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.

Фото: Instagram / navalny