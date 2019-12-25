ФСИН пригрозила Навальному заменой условного срока на реальный

Данная мера прописана в части 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.

ФСИН пригрозила оппозиционному политику Алексею Навальному заменой условного срока на реальный. Об этом сообщают сайт Федеральной службы исполнения наказаний и адвокат Вадим Кобзев.

ФСИН грозится обратиться в суд с вопросом о замене Навальному условного осуждения на реальное наказание по делу "ИВ РОШЕ", если он не явится к ним завтра в 09 утра. Вадими Кобзев, адвокат

Ведомство считает, что Навальный не исполняет своих обязанностей — а именно уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции во время испытательного срока. Данная мера прописана в части 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.

Ранее Совфед одобрил закон о конфиденциальности данных о силовиках.

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