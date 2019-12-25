Совфед одобрил закон о конфиденциальности данных о силовиках

Сенаторы приняли законопроект на пленарном заседании.

Совет Федерации одобрил закон о конфиденциальности данных о силовиках. Решение российские сенаторы приняли на завершающем пленарном заседании в рамках осенней сессии в верхней палате парламента. В тексте документа говорится о том, что скрывать данные сотрудники Следственного комитета, ФСБ, прокуратуры, судов, полиции, Росгвардии, ФСИН, СВР и отдельные категории военных могут даже без непосредственной угрозы их личной безопасности. Запрет на выдачу сведений распространяется также на имущественную информацию. Также защита предусматривается для их близких людей.

Предлагается установить возможность введения запрета по решению органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу третьим лицам находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах...за исключением случаев согласия защищаемого лица на выдачу указанных сведений пояснительная записка

Также исключением станет информация, выявленная в рамках уголовного расследования или во время исполнения требования по антикоррупционному законодательству.

Соцсети будут выявлять и блокировать запрещенный контент.

Фото: Piter.tv