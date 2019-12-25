Соцсети будут выявлять и блокировать запрещенный контент

Закон вступает в силу с 1 февраля 2021 года.

Совет Федерации одобрил закон, обязывающий соцсети выявлять и блокировать запрещённый контент. Об этом российские сенаторы заявили на завершающей пленарном заседании осенней сессии верхней палаты парламента. Закон вступит в силу с 1 февраля 2021 года. С этого времени интернет-ресурсы будут мониторить информацию, связанную с незаконной деятельностью. В список входят публикации с призывом к терроризму, экстремизму, детской порнографией, продажей и изготовлением наркотиков, нелегальной реализацией алкоголя, склонению несовершеннолетних к опасным для здоровья и жизни действиям и другое. В список также попали материалы, которые выражают "явное неуважение" к обществу, государству, Конституции, а также призывающие к массовым беспорядкам, участию в несогласованных акциях протеста, рекламу интернет-казино.

Напомним, что социальной сетью согласно российскому законодательству считается интернет-ресурс, в котором размещены личные страницы пользователей с персональными данными. При этом доступ к ресурсу ежедневно должны запрашивать более 500 тысяч человек. Контроль за ведением реестра соцсетей возьмет на себя Роскомнадзор.

Совфед одобрил закон о санкциях за цензуру против российских СМИ.

Фото: Piter.tv