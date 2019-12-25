Совфед одобрил закон о заморозке индексации окладов судей в 2021 году

Приостановка нормы будет действовать до 1 января 2022 года.

Совет Федерации одобрил закон о заморозке индексации окладов судей в 2021 году. Решение сенаторы приняли на завершающем пленарном заседании осенней сессии в верхней палате парламента. В тексте документа говорится о том, что действие нормы будет приостановлено до 1 января 2022 года. Ранее соответствующее постановление принял президент Владимир Путин по итогам совещания о принятии госбюджета на 2021-2023 годы.

Положения закона РФ в части ежегодного увеличения (индексации) должностных окладов судей подлежат приостановлению текст документа

Напомним, что норма предусматривает ежегодное увеличение должностных окладов для судей. При этом чиновники учитывают уровень инфляции. Норма выполняется в соответствии с федеральным законом о государственном бюджете.

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Фото: Piter.tv