Совфед одобрил закон об усилении наказания за хулиганство с применением оружия

Правки вносятся в статью "Хулиганство" Уголовного кодекса РФ.

Совет Федерации одобрил закон об усилении наказания за хулиганство с применением оружия. Документ принят на завершающем заседании осенней сессии в верхней палате парламента. Российские сенаторы решили, что использование или угроза применения оружия является отягчающим фактором для уголовного наказания. Ранее инициативу на рассмотрение внес депутат Дмитрий Вяткин. Его предложение было одобрено в Госдуме РФ.

Наказание по данному пункту УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. Такое же наказание предусмотрено и для группового хулиганства. В тексте нового законопроекта фиксируется возможность наказания нарушителя штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Правки вносятся в статью УК РФ "Хулиганство". Сейчас закон закрепляет только применение оружия или предметов, использующихся в качестве оружия. В перечень добавится пункт о том, что преступление может совершаться с "применением насилия к гражданам либо угрозой его применения". Наказание останется прежним: штраф от 300 до 500 тысяч рублей или обязательные работы на срок до пяти лет. Альтернативой станет лишение свободы до пяти лет.

Совфед одобрил штрафы для сайтов за отказ удалить запрещенную информацию.

Фото: Piter.tv