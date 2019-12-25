Совфед одобрил штрафы для сайтов за отказ удалить запрещенную информацию

Закон поступает на подпись президенту РФ.

Совет Федерации одобрил штрафы для сайтов за отказ удалить запрещенную информацию. Российские сенаторы приняли документ на завершающем пленарном заседании осенней сессии в верхней палате парламента. Спикеры отметили, что за отказ от удаления данных с призывами к экстремизму, терроризму, пропагандой наркотиков, детской порнографией руководство социальных сетей и интернет-хостингов заплатит от 800 тысяч до 4 млн рублей. Для физических лиц за удаление владельцем сайта запрещенной информации штраф составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 200 до 400 тысяч рублей.

При повторном нарушении штрафы увеличиваются от 100 до 200 тысяч рублей для физических лиц, от 500 до 800 тысяч - для должностных, от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки для юридических лиц. При этом выручка должна быть получена от реализации всех товаров и услуг за календарный год, предшествующий тому году, в котором было совершено правонарушение. При этом условии штраф не может составлять менее 4 млн рублей.

Документ поступает на подпись к президенту РФ Владимиру Путину.

Совфед одобрил закон об усилении ответственности за клевету в интернете.

Фото: Piter.tv