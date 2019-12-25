В Совфеде 21 января обсудят с экспертами тему борьбы с треш-стримами

Инициативы разрабатывает комитет по конституционному законодательству.

В Совете Федерации 21 января обсудят с экспертами тему борьбы с треш-стримами. Об этом на завершающем пленарном заседании осенней сессии верхней палаты парламента коллегам сообщил глава комиссии по информационной политике Алексей Пушков.

В развитие темы о борьбе с треш-стримами, 21 января будет заседание временной комиссии СФ по информационной политике с участием ведущих экспертов, юристов из НИИ Прокуратуры и других институтов по этой теме Алексей Пушков, российский сенатор

Ранее 16 декабря сенатор внес инициативу законодательно запретить трансляции в Сети, в которых в прямом эфире показывается насилие над людьми. Валентина Матвиенко поручила профильному комитету по конституционному законодательству и государственному строительству к концу января 2021 года предоставить предложения.

Напомним, что общественность возмутил стрим богера Стаса Решетняка (Reeflay), в ходе которого скончалась девушка. В настоящее время блогер арестован до 3 февраля 2021 года. Ему предъявлено обвинение в намеренном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть человека.

Минэкономразвития улучшило прогноз падения ВВП России в 2020 году.

Фото: Piter.tv