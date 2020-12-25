Глава Минэкономразвития выступил на заседании СФ России.

Максим Решетников назвал основные причины роста цен на продовольствие в России. Об этом глава Минэкономразвития сообщил во время правительственного часа в Совете Федерации. По мнению чиновника, стоимость основных продуктов питания по стране увеличилась из-за снижения урожая по определенным культурам, ослабления курса национальной валюты и значительного роста мировых цен.

Сегодня вы рассматриваете законопроект, который дает правительству дополнительные полномочия по регулированию цен на продовольственные товары...Мы рассматриваем этот инструмент как экстренную, крайнюю меру, которая может применяться только очень точечно Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Чиновник добавил, что регулирование цен со стороны кабинета министров будет производить только в том случае, если меры экономического характера, введенные ранее, не сработают. Для стабилизации обстановки подписано совместное постановление от Минпромторга и Минсельхоза с торговыми сетями. Также чиновники ввели экспортные пошлины на ряд товаров, организовали меры поддержки для производителей сельскохозяйственной продукции.

Совфед одобрил закон о запрете иностранного финансирования митингов.

Видео: YouTube / Совет Федерации