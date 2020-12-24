Решетников рассказал о степени открытости экономики в регионах

Глава Минэкономразвития напомнил о мерах поддержки бизнес-индустрии в РФ.

Максим Решетников заявил, что степень открытости экономики в регионах составляет 99,6%. Об этом глава Минэкономразвития РФ сообщил коллегам в рамках пленарного заседания по поддержке бизнес-индустрии. Чиновник отметил, что административные ограничения в условиях пандемии носят точечный характер.

Мы прекрасно понимаем и видим это по оборотам предприятий, по показателям контрольно-кассовой техники, по другим индикаторам, что, конечно, потребительская активность ощутимо снизилась, и для ряда отраслей экономики содержит очень серьезные вызовы Максим Решетников, глава Минэкономразвития России

Эксперт напомнил, что правительство на федеральном и региональном уровне принимало меры поддержки предпринимателей. Регионы получили право самостоятельно определять режимы работы в условиях распространения коронавируса. Такая мера позволила не перерасти кризис в системный, считает спикер. Решетников считает важным перезапустить инвестиционный цикл и другие процессы в экономике, а также системно поддерживать отрасль.

Решетников назвал долгосрочными риски роста цен на жилье в регионах.

Видео: Минэкономразвития России