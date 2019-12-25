Решетников рассказал, как крупный бизнес в РФ переживает пандемию

Глава Минэкономразвития рассказал о ситуации со системообразующими предприятиями в РФ.

Максим Решетников рассказал, как крупный российский бизнес переживает пандемию коронавируса. Глава Минэкономразвития России выступил на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса. Чиновник объяснил коллегам, что текущую ситуацию профильное ведомство оценивает как неплохую. Он заметил, что из более тысячи системообразующих предприятий в зоне риска находится не более сотни.

Что касается частного бизнеса, то ситуация не в секторе малого и среднего бизнеса, а в секторе промышленных предприятий, по нашим мониторингам, сейчас обстоит в целом неплохо. Последние 3-4 месяца, где-то 250 компаний потенциально в зоне какого-то риска, из них 100 - в зоне действительно серьезного риска Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Чиновник добавил, что в министерстве не видят кризисов для платежей и сбыта продукции. Однако локальные трудности по стране фиксируются. По поручению правительства разработан комплекс мер по поддержке системообразующих предприятий. Одним из пунктов стала программа кредитования на пополнение оборотных средств.

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Фото: Piter.tv