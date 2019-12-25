Для увеличения эффективности труда нужно создать условия для переобучения безработных.

В России предложили начать массовые сокращения для роста ВВП. С инициативой выступили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, пишет газета "Ведомости".

Эксперты оценили, что для достижения целевых показателей правительства по достижению ежегодного роста ВВП на уровне 3–3,5% эффективность труда должна расти каждый год на уровне 4-4,5%. При этом в частном обрабатывающем секторе производительность должна составлять 5-6%. Для этого придётся переводить скрытую безработицу в явную — то есть прибегнуть к массовым сокращениям. Иначе экономика РФ по-прежнему будет отставать по эффективности от развитых стран.

Эксперты подчёркивают, что для увеличения эффективности труда нужно создать условия для переобучения безработных и снять "социальные ограничения" на работу.

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