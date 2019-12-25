Глава Минэкономразвития выступил на форуме "Россия зовет!".

Максим Решетников оценил влияние COVID-19 на экономику России. Об этом глава Минэкономразвития сообщил во время выступления на макроэкономической сессии форума "Россия зовет!". Чиновник уточнил, что сфера "немного замерла" под давлением пандемии коронавируса. В сентябре восстановление отрасли шло активно, но в октябре оно вышло на плато.

Настроения сейчас, ясно, что оно тревожное у бизнеса. Когда мы смотрим на цифры, мы видим по сентябрьским, по октябрьским чуть меньше, что восстановление идет Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Чиновник напомнил, что восстановились обороты по контрольно-кассовой технике, а также перевозки по железной дороге. Решетников не считает, что экономика полностью преодолела все проблемы, но она движется в этом направлении. Глава Минэкономразвития добавил, что ситуация является отклонением от траектории роста, но постепенно на нее экономика вернется.

Решетников рассказал о завершении работы над Единым планом достижения наццелей.

Фото: Госдума России