Глава Минэкономразвития уверен, что россияне "почувствовали вкус удаленки".

Максим Решетников призвал легализовать удаленный режим работы. Об этом глава Минэкономразвития заявил во время правительственного часа в Государственной Думе России. По словам чиновника, властям следует легализовать удаленный режим работы, распространение коронавируса лишь ускорило данный процесс.

Нам предстоит ликвидировать еще много старых норм. Это и полный отказ от требований ведения документов в бумажном виде Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Чиновник заметил, что ведомство займется внесением изменений в российское трудовое законодательство. Он отметил, что "удаленка" поможет улучшить процессы во многих отраслях. В пример чиновник привел развитие агломераций. По словам Решетникова, многие россияне "почувствовали вкус" работы в удаленном режиме не не хотят тратить время на то, чтобы добираться до места работы и обратно.

Решетников заявил, что экономическая активность в РФ достигла 79% от докризисного уровня.