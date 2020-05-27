Рост ВВП в 2021 году будет скорректирован с учетом общенационального плана по восстановлению экономики.

Максим Решетников заявил, что экономическая активность в РФ достигла 79% от докризисного уровня. Об этом глава Минэкономразвития заявил в рамках выступления в Госдуме России. Чиновник пояснил, что первые признаки "оживления" ситуации стали появляться с 12 мая, когда региональные власти стали поэтапно снимать введенные ранее ограничения из-за коронавируса.

Мы ожидаем снижения экономики в этом году до 5%, уменьшится как потребительский, так и инвестиционный спрос Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Глава профильного ведомства добавил, что прогноз по росту ВВП бюджет скорректирован с учетом мер, заложенных в общенациональном плане восстановления экономики. Предварительно эксперты ожидают роста ВВП на 2,8% в 2021 году. Данный прогноз уточняется.

Стала известна стоимость антикризисной программы в России.

Видео: duma.gov.ru