Резкого отскока и роста экономики после снятия ограничений из-за пандемии не будет.

Стала известна стоимость антикризисной программы в России. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его словам, три антикризисных пакета мер поддержки граждан и бизнеса обошлись бюджету России в три триллиона рублей.

Решетников призвал не измерять эту сумму в процентах ВВП, как это обычно делают, потому что здесь важны не масштабы, а эффективность использования средств.

Очень важно, чтобы деньги действительно доходили до тех, кому они нужнее всего. Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Он попросил не сравнивать РФ с другими странами. Решетников рассказал, что резкого отскока и роста экономики после снятия ограничений из-за пандемии не будет, так как их будут снимать постепенно.

Ранее Решетников рассказал, что экономическая активность россиян упала на 33%.

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