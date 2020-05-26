  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:04
92
matveyvn
Код вставки плеера

Стала известна стоимость антикризисной программы в России

0 0

Резкого отскока и роста экономики после снятия ограничений из-за пандемии не будет.

Стала известна стоимость антикризисной программы в России. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его словам, три антикризисных пакета мер поддержки граждан и бизнеса обошлись бюджету России в три триллиона рублей.

Решетников призвал не измерять эту сумму в процентах ВВП, как это обычно делают, потому что здесь важны не масштабы, а эффективность использования средств.

Очень важно, чтобы деньги действительно доходили до тех, кому они нужнее всего.

Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Он попросил не сравнивать РФ с другими странами. Решетников рассказал, что резкого отскока и роста экономики после снятия ограничений из-за пандемии не будет, так как их будут снимать постепенно.

Ранее Решетников рассказал, что экономическая активность россиян упала на 33%.

Видео: YouTube / Люди Роста

Теги: кризис, минэкономразвития, поддержка бизнеса, решетников
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии