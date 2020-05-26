Стала известна стоимость антикризисной программы в России. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.
По его словам, три антикризисных пакета мер поддержки граждан и бизнеса обошлись бюджету России в три триллиона рублей.
Решетников призвал не измерять эту сумму в процентах ВВП, как это обычно делают, потому что здесь важны не масштабы, а эффективность использования средств.
Очень важно, чтобы деньги действительно доходили до тех, кому они нужнее всего.
Максим Решетников, глава Минэкономразвития
Он попросил не сравнивать РФ с другими странами. Решетников рассказал, что резкого отскока и роста экономики после снятия ограничений из-за пандемии не будет, так как их будут снимать постепенно.
Ранее Решетников рассказал, что экономическая активность россиян упала на 33%.
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