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Решетников рассказал, что экономическая активность россиян упала на 33%

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Снижение активности связано с закрытием части предприятий в России.

Министр экономического развития России Максим Решетников рассказал, что экономическая активность граждан сократилась на 33%. Показатель был замерен в конце апреля. Заявление глава ведомства сделал на совещании с Владимиром Путиным, где обсуждалась поддержка экономики в условиях пандемии коронавируса.

По мнению министра, снижение активности связано с закрытием части предприятий в России. Решетников рассказал, что могут функционировать 28% компаний, на которых сосредоточено 28% рабочих мест.

Это, считает глава Минэкономразвития, иллюстрирует общий уровень снижения экономической активности в стране. Он рассчитывается при учёте информации о потреблении электроэнергии, обороте предприятий торговли и услуг, а также экспорте и импорте товаров, и грузоперевозках.

Ранее Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам.

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Теги: минэкономразвития, решетников, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Сегодня 21:18

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