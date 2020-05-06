Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Место министра в рабочей группе заняла его заместитель Полина Крючкова.

Министра экономического развития России Максима Решетникова исключили из рабочей группы по национальным проектам. Соответствующее распоряжение правительство опубликовано сегодня, 6 мая.

Сообщается, что место Решетникова в рабочей группе заняла его заместитель Полина Крючкова.

Ранее Решетников заявил, что бизнес получил налоговые отсрочки на 217 миллиардов рублей. По словам министра, в сферах экономики России, которые сильнее всего пострадали из-за пандемии или ограничений, работает шесть миллионов человек. 3,2 миллиона заняты в малом и среднем бизнесе.

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