Это, по его словам, полтора миллиона фирм и бизнесменов.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что бизнес получил налоговые отсрочки на 217 миллиардов рублей. Он сделал это на совещании по теме коронавируса и снятия ограничений.

По словам министра, в сферах экономики России, которые сильнее всего пострадали из-за пандемии или ограничений, работает шесть миллионов человек. 3,2 миллиона заняты в малом и среднем бизнесе.

По словам Решетникова, полтора миллиона фирм и бизнесменов получили отсрочки по уплате налогов и взносов в социальные фонды.

Ранее Мурашко заявил, что мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус.