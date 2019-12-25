На данный момент в России более 165 тысяч человек заразились коронавирусом.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус. Он сделал это на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, где обсуждалась борьба с COVID-19 и его экономическими последствиями.

Глава Минздрава отметил, что в тяжёлой форме болезнь протекает чаще всего у граждан старше 60 лет. А также у болеющих артериальной гипертензией, сахарным диабетом, а также страдающих ожирением.

Мы видим, что мужчины болеют тяжелее, чем женщины. Михаил Мурашко, министр здравоохранения России

На данный момент в России более 165 тысяч человек заразились коронавирусом.

Ранее Путин поручил губернаторам подготовить планы выхода из режима ограничений.