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Мурашко заявил, что мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус
Сегодня, 16:20
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matveyvn

Мурашко заявил, что мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус

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На данный момент в России более 165 тысяч человек заразились коронавирусом.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус. Он сделал это на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, где обсуждалась борьба с COVID-19 и его экономическими последствиями.

Глава Минздрава отметил, что в тяжёлой форме болезнь протекает чаще всего у граждан старше 60 лет. А также у болеющих артериальной гипертензией, сахарным диабетом, а также страдающих ожирением.

Мы видим, что мужчины болеют тяжелее, чем женщины.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения России

На данный момент в России более 165 тысяч человек заразились коронавирусом.

Ранее Путин поручил губернаторам подготовить планы выхода из режима ограничений.

Теги: коронавирус, минздрав, мурашко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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