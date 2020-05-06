Президент отметил, что в регионах ситуация разная.

Президент России Владимир Путин поручил губернаторам подготовить планы выхода из режима ограничений. Он сделал это на совещании по теме коронавируса сегодня, 6 мая.

По словам главы государства, главы регионов должны подготовить поэтапные планы по выходу из режима повышенной готовности после 11 мая. Путин подчеркнул, что ответственность губернаторов в этом вопросе крайне высока, потому что спешка может привести к откату назад в борьбе с инфекцией.

Президент отметил, что в регионах ситуация разная, поэтому в каждом субъекте план снятия ограничений должен быть индивидуальным. По словам Путина, где-то жёсткие ограничения нужно сохранить или даже усилить.

Ранее Путин сообщил об улучшении самочувствия Мишустина.

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