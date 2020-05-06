Путин сообщил об улучшении самочувствия Мишустина

Он передал участникам совещания большой привет от председателя правительства.

Президент России Владимир Путин сообщил об улучшении самочувствия премьер-министра России Михаила Мишустина. Он сделал это на совещании по теме коронавируса, также на нём обсуждали сценарии снятия ограничений.

Он передал участникам большой привет от председателя правительства, который сейчас лечится от коронавируса. По словам Путина, у Мишустина есть температура, но чувствует он себя неплохо. При этом премьер продолжает работать, ежедневно находится в контакте с правительством и президентом.

Ранее мы рассказывали, что на дополнительные выплаты медикам потратили шесть миллиардов рублей.

Видео: Прямой эфир президента Владимира Путина о коронавирусе в стране и смягчении самоизоляции