На дополнительные выплаты медикам потратили шесть миллиардов рублей. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании с президентом Владимиром Путиным.
По его словам, выплаты в апреле получили 143 762 медицинских работника.
Все средства доведены на регионов.
Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ
Он отметил, что Минздрав направил в регионы разъяснительное письмо по механизму начисления выплат.
Мурашко рассказал, что срок квалификационных категорий медиков продлён на один год. Также согласован проект указа о страховании врачей, медсестёр и медперсонала.
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