Минздрав направил в регионы разъяснительное письмо по механизму начисления выплат.

На дополнительные выплаты медикам потратили шесть миллиардов рублей. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании с президентом Владимиром Путиным.

По его словам, выплаты в апреле получили 143 762 медицинских работника.

Все средства доведены на регионов. Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

Он отметил, что Минздрав направил в регионы разъяснительное письмо по механизму начисления выплат.

Мурашко рассказал, что срок квалификационных категорий медиков продлён на один год. Также согласован проект указа о страховании врачей, медсестёр и медперсонала.

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