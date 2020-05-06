С 1 марта в России зарегистрировали 735 тысяч безработных. Об этом рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков на совещании с президентом Владимиром Путиным.
По его словам, в России зарегистрировано 1 243 000 человек безработных. С 1 марта потерявшими работу числятся более 8 тысяч человек. Они получают пособие по безработице в размере 12 130 рублей. На это уже потрачено 1,8 миллиарда рублей из бюджета.
Ранее мы писали, что в России более миллиона детей получили выплаты из-за коронавируса.
Видео: Прямой эфир президента Владимира Путина о коронавирусе в стране и смягчении самоизоляции
Обсуждение ( 0 )