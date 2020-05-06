В России зарегистрировано 1 243 000 человек безработных.

С 1 марта в России зарегистрировали 735 тысяч безработных. Об этом рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков на совещании с президентом Владимиром Путиным.

По его словам, в России зарегистрировано 1 243 000 человек безработных. С 1 марта потерявшими работу числятся более 8 тысяч человек. Они получают пособие по безработице в размере 12 130 рублей. На это уже потрачено 1,8 миллиарда рублей из бюджета.

Ранее мы писали, что в России более миллиона детей получили выплаты из-за коронавируса.

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