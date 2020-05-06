По словам министра, более 3 300 000 детей смогут получить данные выплаты.

В России более миллиона детей получили выплаты из-за коронавируса. Об этом рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Напомним, выплата полагается на каждого ребёнка в возрасте до 3-х лет, если семья имеет право на материнский капитал.

Котяков заявил, что из бюджета на эти цели потрачено 9,5 миллиардов рублей. Получатели - 1 890 000 детей. Налоги с этих выплат не взимаются, в качестве дохода семьи при получении прочих соцвыплат не учитываются.

По словам министра, более 3 300 000 детей смогут получить данные выплаты.

Котяков добавил, что в скором времени семьям будут выплачиваться ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет. Её размер — 50% от прожиточного минимума в регионе, в среднем это — 5500 рублей. Антон Котяков рассказал, что получить их смогут семьи с доходом меньше одного прожиточного минимума. На это в федеральном бюджете предусмотрено 105 миллиардов рублей, в региональных - 31 миллиард. На выплату смогут претендовать более двух миллионов детей.

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