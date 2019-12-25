17% опрошенных рассказали, что обратились в банк за беспроцентным кредитом на зарплаты.

Более половины российских предпринимателей не могут получить господдержку на фоне пандемии коронавируса. Соответствующие данные опубликованы в опросе торгово-промышленной палаты России.

Результаты опроса показали, что многие бизнесы не попадают в отрасли, которые наиболее пострадали от пандемии. Поэтому они не могут воспользоваться той поддержкой, которую предпринимателям предложило государство.

62% респондентов сообщили, что не хотят идти в банк за беспроцентными кредитами для выплаты зарплаты сотрудникам. Отметим, что ранее многие предприниматели рассказывали, что получить такие займы очень тяжело из-за требований кредиторов. При этом такие займы выдают далеко не все банки.

17% опрошенных рассказали, что обратились в банк за беспроцентным кредитом на зарплаты. Но им отказали, так как у кредитной организации не было нормативных документов на их выдачу. 9% сообщили об отказе в кредите. Шести процентам от опрошенных в банке рассказали, что они не могут выдать такой займ.

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор готовит рекомендации по работе бизнеса при пандемии.