Роспотребнадзор готовит рекомендации по работе бизнеса при пандемии

Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

Представители Роспотребнадзора объявили о разработке методических рекомендаций для бизнеса по осуществлению деятельности в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В ведомстве отмечают, что при помощи рекомендаций будет возможно "снизить риски инфицирования при осуществлении предприятиями экономической деятельности, сохраняя здоровье персонала и посетителей, если речь идет о сфере услуг и торговли". Предложения будут приниматься по адресу электронной почты business@rospotrebnadzor.ru.

Ранее мы сообщали о том, что Роспотребнадзор предоставил советы по открытию парикмахерских во время пандемии. В ведомстве отметили, что правила разработаны на опережение, чтобы бизнес имел представление, как им осуществлять рабочую деятельность в новых условиях.

Фото: Piter.tv