Роспотребнадзор назвал условия для открытия парикмахерских

Роспотребнадзор предоставил советы по открытию парикмахерских во время пандемии. В ведомстве отметили, что правила разработаны на опережение, чтобы бизнес имел представление, как им осуществлять рабочую деятельность в новых условиях.
Так, перед открытием в салонах нужно провести генеральную уборку. Это касается также прачечных, химчисток, автомастерских, ателье и непродовольственных магазинов, пояснили в ведомстве. Сотрудникам в начале рабочего дня и в конце необходимо измерять температуру. По возможности соблюдать дистанцию или оказывать услуги в отдельном кабинете.
Также работникам запрещено есть на рабочем месте и принимать угощения от посетителей. Отстранить от работы на время опасной ситуации с вирусом рекомендуется лиц старше 65 лет. Помещение рекомендуется регулярно проветривать и обеззараживать воздух.
При входу на предприятие должно быть организовано место для обработки рук антисептиком. В помещении не должны находиться лица, которые не связаны с деятельностью. Работников рекомендуют разделить на смены, чтобы ограничить число сотрудников. Также их необходимо обеспечить средствами защиты.
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