Решетников рассказал о завершении работы над Единым планом достижения наццелей

Владимир Путин получит разработанный документ до 30 октября.

Максим Решетников рассказал о завершении работы над Единым планом достижения национальных целей. Глава Минэкономразвития сообщил, что правительство вносит финальные изменения в проект. Президенту документ будет представлен в срок до 30 октября. Об этом чиновник заявил в рамках пленарной сессии в рамках онлайн-этапа XIX Форума стратегов 2020-2021.

Единый план должен быть представлен президенту по сути в конце этой недели. На прошлой неделе прошла большая серия обсуждений, сейчас мы некие правки финальные вносим уже на площадке правительства, и все своевременно будет представлено президенту Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Напомним, что Единый план определит конкретные целевые задачи, которые помогут РФ достигнуть заданные на 2021-204 года национальные цели, а также на период до 20230 года. По 25 индикаторам разработаны комплексы основных мероприятий, а также продумано финансовое обеспечение.

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