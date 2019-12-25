ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам

Максим Решетников надеется, что после решения группы арбитров Евросоюз выполнит свои обязательства в срок и сделает это добросовестно.

Группа арбитров Всемирной торговой организации поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по методики энергокорректировок, которая применяется при проведении антидемпинговых расследований. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

Подчёркивается, что арбитры выпустили рекомендацию Евросоюза привести собственные меры в соответствие с теми обязательствами, которые используют в рамках антидемпингового соглашения ВТО.

Министр экономического развития Максим Решетников надеется, что после решения группы арбитров Евросоюз выполнит свои обязательства в срок и сделает это добросовестно.

Это позволит существенно улучшить условия доступа российских товаров на рынок ЕС. Максим Решетников, министр экономического развития России

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