В МИД Китая прокомментировали ограничения, введенные Индией.

Китай примет необходимые меры для защиты интересов своих компаний в Индии. Об этом во время брифинга с журналистами рассказал официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.Чиновник прокомментировал ограничительные меры, которые ввели в Нью-Дели против сервисов и приложений из КНР. Они произошли на фоне обострения из-за приграничного конфликта в Ладакхе.

Китайско-индийское сотрудничество в природе своей взаимовыгодное. Создание искусственных препятствий для двустороннего практического сотрудничества нарушает правила ВТО и навредит собственным интересам Индии Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД Китая

Чиновник заметил, что в последнее время официальные лица Индии выступают с "безответственными заявлениями". Они подрывают отношения между Пекином и Нью-Дели.

Китай ограничил работу нескольких американских СМИ.