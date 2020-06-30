КНР проверит детали возникшей проблемы, о которой сообщила Индия.

Китай прокомментировал блокировку своих приложений в Индии. Об этом во время брифинга с журналистами заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Он объяснил, что Пекин обеспокоен ситуацией ряда популярных интернет сервисов в Индии.

Правительство КНР всегда требовало от китайских предприятий, чтобы они развивали международное сотрудничество на основе соблюдения международных правил и местного законодательства Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД Китая

Ранее Индия сообщила о том, что правительство страны запрещает 59 китайских приложений. Власти считают, что они наносят ущерб суверенитету, целостности обороноспособности Индии, а также безопасности. В "черный список" попали Tik Tok, браузер UC Browser, мессенджер WeChat, Kwai,, Clash of Kings, Weibo и другие.

Чжао Лицзянь добавил, что Китай займется проверкой и выяснением деталей возникшей проблемы. Он напомнил, что Индия несет ответственность в соответствии с рыночными принципами за защиту законных прав инвесторов, включая китайские корпорации.

Китай сделает все для предотвращения распространения новых вирусов.

Видео: Youtube/China Daily