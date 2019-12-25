Чжао Лицзянь рассказал о визовых санкциях для чиновников из США.

Китай раскрыл ответ американцам на санкции по Гонконгу. Об этом журналистам во время брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь. Дипломат объяснил, как Пекин ответит на ограничения США, введенные из-за резонансного закона о безопасности в Гонконге.

Чжао Лицзянь отметил, что Китая вводит визовые ограничения против граждан США, которые предпринимали "неблаговидные действия" против Пекина из-за Гонконга. В МИД не раскрыли конкретные личности людей, подпавших под санкции.

Напомним, что 26 июня стало известно о том, что США вводят новые антикитайские санкции. Белый дом считает, что Пекин посягает на автономию Гонконга. Государственный секретарь Майк Помпео добавил, что в отношении китайских коллег будут действовать визовые ограничения. Речь идет о людях, которых Вашингтон считает причастными к "подрыванию автономии" региона.

Китай призвал другие страны прекратить вмешательство в дела Гонконга.