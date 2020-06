В МИД прокомментировали обнаружение учеными нового штамма свиного гриппа.

Китай сделает все для предотвращения распространения новых вирусов. Об этом во время брифинга с журналистами рассказал официальный представитель МИД Чжао Лицзянь. Чиновник объяснил, что Пекин предпринимает все необходимые меры для недопущения распространения любых инфекций. Это заявление ведомство сделало после информации о том, что ученые обнаружили новый штамм гриппа, который потенциально может вызвать новую пандемию.

Китай внимательно следит за развитием ситуации. Мы предпримем все необходимые меры для предотвращения распространения любых вирусов и вспышек Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД Китая

Напомним, что научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences опубликовал исследование о новом штамме свиного гриппа. От передаётся от животного к человеку. Реассортантный штамм получил название G4 EA H1N1. Он несет в себе гены вируса H1N1/09, который вызвал пандемию в 2009 году.

Китай раскрыл ответ американцам на санкции по Гонконгу.

Видео: YouTube / SpokespersonCHN发言人办公室