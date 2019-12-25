Чжао Лицзянь призвал США отказаться от мышления "холодной войны".

Пекин призвал США прекратить притеснять китайские СМИ. Об этом во время брифинга с журналистами рассказал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. По словам дипломата, Вашингтон относится к китайской прессе в духе идеологических предрассудков "холодной войны".

Вашингтон уже во второй раз вносит работающие на территории США китайские СМИ в список "иностранных миссий", что стало очередным доказательством оказания политического давления Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД Китая

Дипломат отметил, что если притеснения со стороны США в отношении китайских СМИ не прекратятся, то Пекину придется соответствующе ответить. Китай призывает западных коллег исправить ошибочные действия, "которые никому не идут на пользу".

Китай поддержал идею Путина провести встречу "ядерной пятерки".