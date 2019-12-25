Китай поддержал идею Путина провести встречу "ядерной пятерки"

МИД КНР поддержал предложение ВЛадимира Путина.

Китай поддержал идею Владимира Путина провести встречу "ядерной пятерки". Об этом журналистам во время брифинга рассказал официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Чиновник ответил, что страна поддерживает инициативу РФ организовать встречу лидеров постоянных стран-участниц Совета Безопасности ООН.

Мы уже выражали свою позицию по этому вопросу. Мы готовы поддерживать контакт с остальными постоянными членами СБ ООН по организации этой встречи Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД Китая

Напомним, что предложение о встрече стран-участниц СБ ООН по поводу ядерного оружия озвучил президента России в своей статье для иностранного журнала The National Interest. Материал был посвящен Второй мировой войне. В ней политик выразил надежду, что заседание "ядерной пятерки" произойдет как можно скорее.

В МИД Китая отметили важность права вето в СБ ООН.