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Китай выразил протест Индии из-за инцидента на границе
Сегодня, 12:16
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lesjasap

Китай выразил протест Индии из-за инцидента на границе

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МИД Китая считает, что Индия спровоцировала столкновение сторон.

Китай выразил протест Индии из-за инцидента на границе. Об этом во время брифинга с журналистами рассказал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Чиновник от имени ведомства сделал представление Нью-Дели в связи с недавним инцидентом. Он заявил, что индийские военнослужащие нарушили договоренности, пересекли границу и напали на китайских солдат. В МИД добавили, что именно Индия спровоцировала столкновение в регионе.

В последнее время, чтобы снизить напряженность ситуации на границе Индии и Китая, стороны находились в тесном контакте по дипломатическим и военным каналам

Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД Китая

Напомним, что индийских трое военных погибли в столкновении с китайскими военным.

Теги: индия, китай, ладакх
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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