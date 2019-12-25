МИД Китая считает, что Индия спровоцировала столкновение сторон.

Китай выразил протест Индии из-за инцидента на границе. Об этом во время брифинга с журналистами рассказал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Чиновник от имени ведомства сделал представление Нью-Дели в связи с недавним инцидентом. Он заявил, что индийские военнослужащие нарушили договоренности, пересекли границу и напали на китайских солдат. В МИД добавили, что именно Индия спровоцировала столкновение в регионе.

В последнее время, чтобы снизить напряженность ситуации на границе Индии и Китая, стороны находились в тесном контакте по дипломатическим и военным каналам Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД Китая

Напомним, что индийских трое военных погибли в столкновении с китайскими военным.