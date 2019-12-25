Жертвами со стороны Нью-Дели оказались двое солдат и офицер.

В Индии трое военных погибли в столкновении с китайскими военным. Об этом сообщил представитель армии Нью-Дели. Он рассказал журналистам, что жертвами конфликта стали офицер и двое солдат. Они убиты в понедельник, 15 июня в районе долины Галван.

Во время процесса деэскалации произошло ожесточенное противостояние, приведшее к жертвам. Среди погибших с индийской стороны - офицер и два солдата заявление армии Индии

Военные отметили, что высокопоставленные офицеры Индии и Китая встретятся в регионе конфликта, чтобы "разрядить обстановку". По данным Нью-Дели, КНР также потерял бойцов со своей стороны.

Напомним, что Индия и Китая перебросили войска и технику в Ладакх. Они расположились по линии фактического контроля, которая замещает границу между двумя странами.

Индийский военный погиб при обстреле со стороны армии Пакистана.